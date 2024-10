Un présentateur d'Al Jazeera glorifie le massacre du 7 octobre et appelle au soutien du Hamas

Jamal Rayyan, figure de la chaîne qatarie Al Jazeera, a provoqué l'indignation en célébrant le premier anniversaire de l'attaque sanglante du Hamas contre Israël. Dans une série de publications sur les réseaux sociaux, le présentateur palestinien a non seulement glorifié ce qu'il appelle la "résistance", mais a également exhorté les pays arabes à la soutenir, "même secrètement".

https://x.com/i/web/status/1842985011890552915 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Rayyan, suivi par 2,3 millions de personnes sur X (anciennement Twitter), a épinglé sur son profil une image symbolique montrant des roquettes jaillissant du Dôme du Rocher à Jérusalem, accompagnée du commentaire : "C'est le jour qui a restauré la dignité et le prestige de la nation".

Dans une dizaine d'autres posts, le journaliste s'en est pris violemment aux pays arabes soutenant Israël, les qualifiant de "sionistes arabes". Il a prédit l'échec d'Israël face à une guerre d'usure prolongée et l'expulsion éventuelle des Israéliens de "Palestine". Ces déclarations interviennent exactement un an après l'attaque du 7 octobre qui a coûté la vie à environ 1 200 personnes en Israël et conduit à la prise en otage de 251 autres à Gaza. Rayyan, né en Judée-Samarie en 1953 et de nationalité jordanienne, est une figure d'Al Jazeera depuis son lancement en 1996. Son profil sur le site de la chaîne le décrit comme "l'une de ses stars les plus en vue".