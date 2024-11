Disparition inquiétante d'un rabbin israélien aux Emirats : la piste terroriste se confirme

Le rabbin Zvi Kogan, citoyen israélo-moldave et émissaire du mouvement Habad aux Émirats arabes unis, est porté disparu depuis jeudi midi. Le Mossad et le Conseil de sécurité nationale israélien (NSC) ont confirmé l'ouverture d'une enquête, privilégiant la piste d'un acte terroriste. Les services de sécurité israéliens expriment désormais leur crainte qu'il ait pu être assassiné.

"Une enquête intensive a été lancée", indique un communiqué conjoint du bureau du Premier ministre et du Mossad, précisant que "les services de renseignement et de sécurité israéliens sont pleinement mobilisés".

Une Israélienne résidant à proximité du rabbin a témoigné auprès d'i24NEWS : "Lui et son épouse étaient très impliqués dans la communauté. Ils organisaient des événements, des soirées de shabbat... Ce sont des gens vraiment calmes et gentils. Nous sommes sous le choc car c'est un endroit sécurisé. Si enlèvement il y a eu, cela n'a probablement pas eu lieu dans notre résidence, qui est équipée de caméras partout." Un journaliste émirati, contacté par i24NEWS, a appelé à la prudence : "Nous vérifions actuellement les détails. Le plus important pour Israël est de ne pas pointer un doigt accusateur vers les Émirats."

Le média Iran International, proche de l'opposition iranienne, fait également état de cette disparition et des craintes d'un enlèvement ou d'un assassinat.

Le Conseil de sécurité nationale israélien avait émis une alerte voyage de niveau 3 (menace moyenne) pour les Émirats, mettant en garde contre "une activité terroriste représentant un risque réel pour les Israéliens séjournant ou visitant le pays."