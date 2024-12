Un responsable syrien à i24NEWS : "Les frappes d'Israël nous ont aidés à nous libérer"

Dans un entretien exclusif avec le commentateur pour les affaires arabes d'i24NEWS, Baruch Yedid, le chef du Front de salut syrien, Fahd Masri, a évoqué la "contribution" d'Israël aux événements dramatiques qui ont conduit à la chute du régime Assad après 24 ans de pouvoir.

"Sans les coups que vous avez portés au Hezbollah et à l'Iran, nous n'aurions pas pu libérer la Syrie. Merci Israël. C'est une victoire israélienne, nos frères et voisins... Une paix d'amour et de respect. C'est un matin de victoire !", a déclaré Masri, ajoutant : "Nous construirons la paix avec vous".

Ces déclarations interviennent alors que les rebelles sont entrés dans Damas aux premières heures de la matinée, annonçant le renversement du régime d'Assad. Des sources rapportent que le président syrien a quitté le pays pour une destination inconnue.

Selon des informations étrangères, les forces d'infanterie de Tsahal ont été déployées dans la zone tampon de Quneitra pour empêcher l'approche des rebelles vers la frontière entre les deux pays. Il a également été rapporté que l'armée de l'air israélienne a frappé des dépôts d'armes stratégiques, des stocks d'armes chimiques et des laboratoires dans les environs de la capitale syrienne.

Ces développements marquent un tournant majeur dans la région, avec un ancien adversaire d'Israël reconnaissant publiquement le rôle indirect de l'État hébreu dans la chute du régime Assad, longtemps soutenu par l'Iran et le Hezbollah.