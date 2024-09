Un Turc soupçonné de gérer le réseau financier du Mossad arrêté et emprisonné

Un citoyen turc, Liridin Rekspi, a été arrêté et jugé par les autorités de son pays après avoir été soupçonné de "gérer le réseau financier" du Mossad, l'agence de renseignement israélienne, selon un rapport publié aujourd'hui (mardi) par l'agence de presse turque "Anadolu".

Selon la dépêche, Rekspi aurait transféré de l'argent aux informateurs du Mossad qui "photographiaient des cibles à l'aide de drones, menaient une guerre psychologique contre des politiciens palestiniens et recueillaient des informations sur la situation en Syrie".

L'agence de presse a également rapporté que Rekspi aurait effectué de nombreux transferts d'argent à des agents en Turquie via la banque "Western Union".

Ozan KOSE / AFP

Dès l'entrée de Rekspi en Turquie le 25 août, les autorités du pays ont commencé à le suivre, l'écouter et le surveiller. Le 30 août, il a été arrêté par l'unité antiterroriste d'Istanbul. Il a été jugé par un tribunal turc, a avoué avoir effectué des transferts d'argent au Mossad via l'Europe de l'Est - principalement depuis le Kosovo - et a été envoyé en prison.

En outre, les autorités ont déterminé qu'à la suite d'une opération de suivi financier, il est apparu que les agents du Mossad en Turquie transféraient de l'argent à leurs informateurs secondaires en Syrie. Le transfert se fait par le biais de cryptomonnaies.