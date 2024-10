"Une attaque mineure, Israël a peur" : les Iraniens réagissent aux frappes israéliennes

Les citoyens iraniens ont livré leurs premières réactions aux frappes israéliennes de la nuit dernière, dans des témoignages recueillis par l'agence Reuters. La plupart des commentaires soulignent l'ampleur limitée de l'opération, certains y voyant même un signe de faiblesse d'Israël.

"Selon moi, Israël a délibérément mené une attaque très limitée, juste pour pouvoir dire 'voilà, j'ai répondu à l'attaque de l'Iran sans crainte'", analyse Hanana Abniki, une citoyenne iranienne. Elle ajoute ne pas avoir peur, estimant au contraire que "si les Israéliens avaient voulu, ils auraient pu mener une attaque beaucoup plus importante. Le fait qu'ils aient opté pour une action mineure montre qu'ils ont peur."

Un autre habitant, identifié comme Norouz, minimise également l'impact des frappes : "Si Israël fait référence à ces tirs et ces pétards de la nuit dernière, qui n'ont réveillé personne à Téhéran, si c'est ça sa puissance, alors malheur à lui." Il reconnaît néanmoins que beaucoup de ses concitoyens craignent une escalade qui pourrait affecter leur vie quotidienne, notamment à travers l'inflation.

Un troisième témoin, nommé Sadati, adopte une position plus pacifiste : "La guerre n'est jamais une bonne chose, peu importe où et pour quelle raison. Elle fait souffrir les populations et cause beaucoup de pertes."

Ces réactions contrastées illustrent la diversité des points de vue au sein de la société iranienne face à cette nouvelle escalade des tensions avec Israël.