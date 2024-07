"Une attaque sur Tel-Aviv n'est pas exclue" : les tensions entre Israël et le Hezbollah atteignent un nouveau pic

Après la frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth visant un haut responsable du Hezbollah, les tensions entre Israël et l'organisation libanaise atteignent un nouveau pic. Cette opération, qui aurait ciblé Hajj Mohsin, le numéro deux du Hezbollah, serait une réponse à de récentes attaques ayant causé la mort de civils israéliens, dont 12 enfants à Majdal Shams.

Le général de brigade à la retraite Zvika Haimovich, ancien commandant de la défense aérienne israélienne soutient, dans un entretien accordé au site Globes, que cette frappe envoie un double message : elle désigne clairement les responsables des attaques contre Israël tout en restant une opération ciblée, évitant une escalade incontrôlée vers une guerre totale.

Haimovich prévient cependant que la réaction du Hezbollah pourrait être sans précédent. Il envisage des frappes sur de nouvelles cibles, potentiellement jusqu'à Haïfa, avec une intensité accrue pouvant atteindre 200 à 300 tirs simultanés, contre 50 maximum observés jusqu'à présent. Une attaque sur Tel-Aviv n'est pas exclue, ce qui serait perçu comme une déclaration de guerre. Les infrastructures civiles, notamment les plateformes gazières comme "Leviathan", pourraient être visées. Le Hezbollah a déjà démontré cette capacité par le passé avec des drones envoyés vers ces installations. L'expert souligne également les défis diplomatiques auxquels Israël fait face, avec un soutien international s'effritant et des embargos sur les armes qui pourraient compliquer une éventuelle opération régionale impliquant l'Iran.

Enfin, Haimovich exprime son inquiétude quant aux divisions internes en Israël, illustrées par de récentes manifestations ayant perturbé des bases militaires. Il considère ces tensions internes comme une menace potentiellement plus dangereuse pour le pays que les menaces extérieures. Cette situation complexe met en lumière les multiples défis auxquels Israël est confronté, tant sur le plan militaire que diplomatique et social, dans un contexte régional de plus en plus tendu.