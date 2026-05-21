Une fondation d’aide à Gaza dans le viseur de Washington

L’organisme de contrôle du département d’État américain enquête sur la Gaza Humanitarian Foundation et sur l’utilisation de plusieurs millions de dollars de fonds d’urgence, selon le Financial Times.

L’enquête porterait notamment sur une subvention de 30 millions de dollars annoncée en juin dernier au profit de cette organisation, soutenue par les États-Unis et Israël pour distribuer de l’aide humanitaire à Gaza.

Selon le Financial Times, les enquêteurs cherchent à déterminer « quel argent a été dépensé et comment », notamment l’origine des fonds et la manière dont ils ont été distribués. Les prix payés pour l’aide alimentaire et les services financés par le département d’État feraient également l’objet d’un examen.

La Gaza Humanitarian Foundation affirme ne pas avoir connaissance de cette enquête. Un porte-parole de l’organisation a assuré que la nourriture avait été achetée à des prix « raisonnables », tout en reconnaissant que les coûts de transport étaient particulièrement élevés en raison de la guerre.

La fondation avait suspendu ses opérations en octobre, après le cessez-le-feu négocié par les États-Unis. Des sénateurs américains avaient déjà demandé des explications au secrétaire d’État Marco Rubio sur l’attribution de cette subvention et les autres sources de financement de l’organisation.