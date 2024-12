Une journaliste de la BBC suscite la polémique en évoquant une présence juive en Syrie

La correspondante internationale en chef de la BBC, Lyse Doucet, a déclenché une vive controverse après avoir suggéré que les Juifs syriens souhaitaient retourner à Damas suite à la chute du régime Assad, alors que seule une poignée de Juifs vit encore dans le pays. Dans un reportage depuis Damas diffusé mercredi, Doucet a déclaré : "C'est l'un des pays les plus diversifiés du Moyen-Orient avec de multiples confessions chrétiennes et musulmanes, et vous pouvez le voir ici dans la vieille ville, tous les différents quartiers, juif, musulman, chrétien - ils sont tous là et ils veulent croire qu'ils ont leur place maintenant que la Syrie entame ce nouveau chapitre."

https://x.com/i/web/status/1866859403158470734

La porte-parole de l'ambassade d'Israël au Royaume-Uni, Orly Goldschmidt, a rapidement réagi : "Dans les années 1940, la communauté juive de Syrie comptait 40 000 personnes. Aujourd'hui, il n'en reste que trois. Bonne chance pour trouver un Juif en Syrie à interviewer."

Daniel Sugarman, directeur des affaires publiques du Conseil des députés des Juifs britanniques, a également commenté sur X : "Vous trouverez peut-être un 'quartier juif' à Damas. Mais vous ne trouverez pas de Juifs à interviewer. En 1947, il y avait 15 000 Juifs en Syrie. Après une horrible répression d'État (commencée bien avant le régime Assad), il n'en reste plus que trois."

Cette controverse s'ajoute aux critiques récurrentes envers la BBC concernant son traitement de l'information sur Israël, particulièrement depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Un rapport récent a révélé que la BBC a enfreint ses propres directives éditoriales plus de 1 500 fois durant les quatre premiers mois de la guerre entre Israël et le Hamas, notant "un schéma profondément inquiétant de partialité" contre l'État hébreu.