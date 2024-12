Une journaliste italienne détenue en Iran depuis plus d'une semaine

Le ministère italien des Affaires étrangères a annoncé vendredi la détention en Iran de la journaliste Cecilia Sala depuis le 19 décembre. La reporter de 29 ans, qui travaille pour le quotidien Il Foglio et la société de podcasts Chora Media, a été arrêtée à Téhéran et placée en isolement à la prison d'Evin. "Le gouvernement italien a travaillé avec les autorités iraniennes pour clarifier la situation juridique de Cecilia Sala et vérifier ses conditions de détention", indique le ministère, qui suit l'affaire avec "la plus grande attention".

Selon Chora Media, Sala était en mission en Iran depuis le 12 décembre avec un visa journalistique valide. Elle avait réalisé plusieurs interviews et produit trois épisodes de son podcast "Stories" avant son arrestation. Son retour à Rome était prévu le 20 décembre.

L'ambassadeur italien en Iran a pu lui rendre visite vendredi en prison. La journaliste a également pu contacter sa famille par téléphone. "Sa voix libre a été réduite au silence, et ni l'Italie ni l'Europe ne peuvent tolérer cette arrestation arbitraire. Cecilia Sala doit être libérée immédiatement", a déclaré Chora Media.

Cette arrestation pourrait être liée aux tensions entre Rome et Téhéran, après que l'Iran a convoqué la semaine dernière un diplomate italien et l'ambassadeur suisse concernant l'arrestation de deux ressortissants iraniens, dont l'un a été appréhendé en Italie à la demande de Washington.