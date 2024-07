Une marée noire menace la mer Rouge après une attaque des Houthis

Un incident environnemental majeur se profile au large des côtes yéménites, suite à une récente attaque des rebelles Houthis contre un pétrolier. L'ONG Conflict and Environment Observatory (CEOBS) a révélé la présence d'une nappe de pétrole s'étendant sur 220 kilomètres, détectée par imagerie satellite.

L'attaque, survenue lundi, a ciblé le navire Chios Lion à environ 180 km au nord-ouest du port de Hodeidah. Bien que les dégâts initiaux ont été qualifiés de mineurs, les images satellites suggèrent une fuite de pétrole significative.

Cette situation alarmante s'inscrit dans le contexte plus large des actions des Houthis en mer Rouge et dans le golfe d'Aden depuis novembre. Ces attaques, revendiquées comme un geste de solidarité envers les Palestiniens de Gaza, ont des conséquences dévastatrices sur l'environnement marin. Wim Zwijnenburg, de l'ONG PAX, souligne les dangers multiples de ces attaques : "Au-delà des risques pour le personnel maritime et le trafic commercial, ces frappes menacent gravement les écosystèmes de la mer Rouge et les communautés côtières yéménites." Alors que les efforts diplomatiques pour résoudre le conflit au Yémen semblent stagner, cette marée noire potentielle pourrait avoir des répercussions durables sur la région, dépassant largement le cadre du conflit actuel.