Yahya Sinwar refait surface après des semaines de silence

Yahya Sinwar, le leader du Hamas, aurait repris contact avec le Qatar ces derniers jours après une longue période de silence, confirmant qu'il est toujours en vie, selon un rapport du réseau saoudien Al Arabiya publié lundi. Depuis le mois dernier, les services de renseignement israéliens cherchaient à savoir si Sinwar avait été blessé ou tué lors d'une des frappes de Tsahal à Gaza, après une nouvelle période sans communication.

La semaine dernière, lors d'une réunion de haut niveau à laquelle assistait le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, un point d'interrogation avait été placé sur la photo de Sinwar, reflétant l'incertitude quant à son statut.

Le New York Times a rapporté ce week-end que des responsables américains pensent que Sinwar, cerveau du massacre du 7 octobre, est toujours en vie et prend des "décisions cruciales", même un an après l'attaque. "Les responsables de Washington estiment que Sinwar est déterminé à entraîner Israël dans une guerre régionale, en particulier après que Tsahal soit entré dans le sud du Liban pour la première fois depuis 2006, et n'a aucune intention de négocier un accord sur les otages", indique le rapport.

Le rapport suggère également que Sinwar est probablement encouragé par les échanges de tirs directs entre Israël et l'Iran, dans l'attente d'une réponse israélienne à la récente salve de missiles balistiques. Cependant, le rapport note que Sinwar est frustré par le manque de soutien suffisant du Hezbollah et de l'Iran.

