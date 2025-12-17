Yémen : les séparatistes du Sud courtisent Israël

Le Conseil de transition du Sud (CTS), mouvement séparatiste yéménite soutenu par les Émirats arabes unis, vient d'étendre de manière spectaculaire son contrôle territorial en s'emparant de vastes zones du sud et de l'est du pays, y compris la riche province pétrolière d'Hadramaout. Cette offensive fragilise le camp anti-houthis et révèle les profondes divisions au sein du gouvernement reconnu internationalement.

Dans ce contexte de recomposition du paysage politique yéménite, le CTS a exprimé sa volonté de coopérer avec Israël contre les rebelles houthis, selon des médias israéliens et un rapport du Times britannique. Un diplomate du mouvement séparatiste a affirmé qu'un soutien israélien à l'établissement d'un État indépendant au sud du Yémen, avec Aden pour capitale, renforcerait un agenda commun : protéger les routes maritimes dans le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb, lutter contre le trafic d'armes iranien vers les houthis et combattre les Frères musulmans.

Le président du CTS, Aïdarous al-Zoubaïdi, a déclaré en septembre 2025 qu'un futur État du sud rejoindrait les accords d'Abraham. Cette stratégie vise à obtenir le soutien de l'administration Trump, qui cherche à élargir ces accords, et à bénéficier d'une assistance militaire, sécuritaire et économique israélienne.

Le CTS contrôle désormais la quasi-totalité du territoire de l'ancien Yémen du Sud qui avait existé comme État indépendant entre 1967 et 1990. Cette expansion territoriale, réalisée avec le soutien émirati, provoque l'inquiétude de l'Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement officiel. Paradoxalement, les houthis qui dominent le nord observent ces développements avec préoccupation, craignant qu'une action plus agressive ne soit orchestrée contre eux.

Cette posture pro-israélienne reste toutefois controversée, tant au sein de la société yéménite qu'à l'échelle régionale, dans un contexte où le sentiment pro-palestinien demeure très fort.