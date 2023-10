"Nous avons opéré cinq heures sans voir de soldats israéliens", dit un terroriste capturé par Tsahal

"Nous avons été surpris que les soldats de Tsahal ne nous attendent pas, cinq heures se sont écoulées avant qu'ils ne nous tirent dessus"

Un terroriste palestinien capturé par l’armée israélienne pour sa participation aux massacres aveugles perpétrés contre des civils et des soldats israéliens depuis samedi, a avoué lors de son interrogatoire que l’opération avait été préparée pendant plus d'un an.

MAHMUD HAMS / AFP Un panache de fumée s'élève dans le ciel de la ville de Gaza lors d'une frappe aérienne israélienne le 9 octobre 2023

"Cinq heures se sont écoulées avant qu'ils ne nous tirent dessus. Nous étions préparés avec un millier de combattants, nous avons ouvert 15 brèches dans la clôture. Nous avons été choqués que les soldats de Tsahal ne nous attendent pas", a-t-il ajouté.

Israël a officiellement déclaré la guerre dimanche au Hamas après l'offensive terroriste lancée la veille par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza. Les forces israéliennes ont repris le contrôle des localités proches de Gaza, qui avaient été attaquées, éliminant un nombre important de terroristes.

Abed Rahim Khatib/Flash90 Des Palestiniens prennent le contrôle d'un char israélien après avoir franchi la barrière frontalière avec Israël depuis Khan Yunès, le 7 octobre 2023

L'armée de l'air israélienne intensifie ses raids aériens à Gaza, ciblant et détruisant des structures abritant des militants terroristes. Depuis le début de l'offensive, plus de 700 Israéliens ont perdu la vie et près de 2 400 ont été blessés. De leur côté, le Hamas et le Jihad islamique affirment détenir au moins 130 otages israéliens.