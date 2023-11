Accord Israël-Hamas : Paris espère des libérations de Français parmi les otages

Huit Français sont portés disparus et pour l'heure la France n'a la certitude que seule une partie d'entre eux a été prise en otage

Paris espère qu'il y aura des Français parmi les otages qui vont être libérés prochainement par le Hamas en échange d'une "pause humanitaire" acceptée par Israël, a déclaré mercredi la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna. "Nous espérons qu'il y a des Français parmi eux et si possible parmi le premier groupe" d'otages qui vont être libérés, a-t-elle dit sur France Inter. Elle a également appelé à une trêve humanitaire "durable" pour permettre la libération des 236 personnes retenues prisonnières dans la bande de Gaza. "Nous l'espérons et nous y travaillons d'arrache-pied", a-t-elle ajouté.

Huit Français sont portés disparus et pour l'heure la France n'a la certitude que seule une partie d'entre eux a été prise en otage. "Il faut distinguer les cas sur lesquels nous avons des certitudes, des autres", a insisté Mme Colonna.

Bryan R. Smith / AFP La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna

Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle ne précise pas si des Français vont être libérés, la ministre a répondu : "par prudence il faut que chacune des parties tienne sa part du contrat, il faut que rien ne vienne entraver le processus, il faut une mise en œuvre". Elle a aussi rappelé que les otages étaient à la fois aux mains du Hamas et du Jihad islamique, ce qui complique l'opération.

La ministre a également salué "tout particulièrement le travail du Qatar" ainsi que celui d'Israël et des États-Unis. "Il faut saluer cet accord. C'est un moment de réel espoir", a aussi déclaré Catherine Colonna, espérant que cette trêve puisse conduire à un cessez-le-feu. Elle a enfin rappelé qu'Israël devait tout faire pour protéger les populations civiles palestiniennes. "Il y a eu trop de morts, nous le disons depuis des semaines", a-t-elle souligné.