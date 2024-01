Le Hamas rejette la proposition de libérer les otages contre deux mois de cessez-le-feu (sources)

Le Hamas a rejeté la proposition israélienne d'un cessez-le-feu de deux mois, portant ainsi un coup aux négociations visant à libérer les 136 otages qui sont encore à Gaza. D'après un haut fonctionnaire égyptien, l'accord proposé impliquait la libération des otages en échange de la libération de terroristes palestiniens emprisonnés par Israël et deux mois de trêve.

Le Hamas a ainsi maintenu son exigence de retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza avant de consentir à la libération d'autres otages. Le gouvernement israélien, pour sa part, n'a pas fait de commentaire officiel sur les négociations en cours.

Parallèlement, des sources américaines révèlent que le chef des services de renseignement israéliens aurait proposé le départ des hauts dirigeants du Hamas de Gaza, dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu plus global. Cette proposition a été transmise via des médiateurs qataris et égyptiens. Toutefois, selon CNN, le Premier ministre qatari aurait rejeté cette idée lors d'échanges avec des responsables américains, affirmant qu'elle serait vouée à l'échec.