L'Égypte menace de suspendre l'accord de paix avec Israël si des Palestiniens franchissent la frontière (WSJ)

Une opération israélienne dans la ville de Rafah nuirait gravement aux relations entre Jérusalem et le Caire, a rapporté vendredi soir, le Wall Street Journal. Selon des sources au Caire citées par le journal, si une vague de Palestiniens franchissait la frontière, dans le sillage de l'offensive israélienne, ou si Tsahal occupait Rafah, l'accord de paix entre Israël et l'Égypte serait suspendu.

En outre, le journal américain a rapporté qu'en raison des craintes égyptiennes, divers moyens technologiques, tels que des caméras et des capteurs, ont été installés à la frontière avec la bande de Gaza pour anticiper une éventuelle tentative de Palestiniens de se rendre en Égypte. Selon l'agence de presse Reuters, l'Égypte a envoyé environ 40 chars et véhicules blindés dans le nord-est du Sinaï au cours des deux dernières semaines pour renforcer sa présence à la frontière avec Gaza, selon deux sources de sécurité.

Reuters a ajouté que depuis le début de la guerre à Gaza, l'Égypte a érigé un mur de béton à la frontière, qui descend à six mètres sous terre et est surmonté d'une clôture en fil de fer. Selon l'agence, des images satellites ont montré la construction effectuée depuis le début de la guerre le long de la frontière, et que le mur construit atteignait jusqu'à la ligne de côte. Le Wall Street Journal rapporte qu'une délégation égyptienne est arrivée à Tel Aviv vendredi pour des discussions avec des responsables israéliens sur la situation à Rafah. Selon le journal, les responsables égyptiens affirment qu'Israël tentait de faire accepter à l'Égypte une forme de coopération concernant l'action dans la ville la plus au sud de la bande, une action à laquelle l'Égypte s'oppose.

Ahmad Khateib/Flash90

Cependant, le journal indique également que l'Égypte a averti le Hamas que si l'organisation terroriste ne concluait pas un accord avec Israël d'ici deux semaines, l'armée israélienne poursuivrait son opération terrestre dans la bande. Le Hamas a répondu à l'Égypte qu'ils étaient "prêts à défendre Rafah" et ne répondraient pas aux menaces israéliennes sans un accord répondant à leurs demandes. Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté que les négociations au Caire, auxquelles Israël n'a pas participé en raison de ce que Benjamin Netanyahou a qualifié de réponse "absurde" du Hamas, devraient durer dix jours. Le directeur de la CIA devrait se rendre dans la capitale égyptienne la semaine prochaine pour participer aux réunions.