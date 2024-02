Un mort et huit blessés dans un attentat près de Jerusalem : le Hamas salue une "opération héroïque"

Un attentat à l’arme à feu près de Jérusalem a fait un mort et huit blessés jeudi matin. La tuerie a été perpétrée par trois terroristes sur la route n°1 reliant la capitale à l’implantation israélienne de Maale Adumim. Les trois tireurs sont arrivés sur les lieux à bord d’un véhicule, en sont descendus et sont passés en ouvrant le feu entre les voitures prises dans les embouteillages.

Les forces de sécurité présentes sur place ont neutralisés deux des terroristes, le troisième, qui avait réussi à prendre la fuite, a été retrouvé quelques minutes plus tard lors d’une chasse à l’homme, avant d’être également neutralisé. Les trois terroristes sont venus de Bethléem à bord de deux véhicules et ont ouvert le feu dans deux endroits différents, selon la police.

"Trois terroristes arrivés à bord d'un véhicule sont sortis de leur voiture et ont ouvert le feu avec des armes automatiques sur des véhicules qui se trouvaient dans un embouteillage sur la route en direction de Jérusalem", a indiqué la police israélienne. "Les forces de sécurité présentes sur place et ont neutralisé deux terroristes. Lors des scans effectués sur les lieux, un autre terroriste qui tentait de s'enfuir a été repéré et neutralisé. Au total, huit personnes blessées à des degrés divers ont été évacuées".

Le Hamas a rapidement salué "une opération héroïque" à Maale Adumim, à côté de Jérusalem, la qualifiant de "réponse naturelle aux massacres et aux crimes de l'occupation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée". Le groupe terroriste a appelé les Palestiniens à "intensifier la confrontation avec l'occupation et ses colons dans toutes les régions du pays et dans la ville de Jérusalem".

L’attentat a fait au total neuf victimes : un mort, un blessé grave, un dans un état modéré à grave, trois modérément blessés et deux victimes en état de choc, ont indiqué les services de secours israéliens. La personne décédée est un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années et l'une des blessées est une femme enceinte dont les jours ne sont pas en danger, ont plus tard fait savoir les autorités. L’un des trois terroristes neutralisés par les forces israéliennes se trouve quant à lui dans un état grave.