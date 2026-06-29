1 000 jours de guerre : le chef d'état-major de Tsahal évoque un "tournant stratégique majeur"

À l'occasion des 1 000 jours de guerre depuis l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023, le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a affirmé que l'armée israélienne se trouvait à un « tournant stratégique majeur » de la campagne militaire.

Lors d'une évaluation stratégique réunissant le Forum de l'état-major général, les commandants de division et de nombreux officiers supérieurs, la cérémonie s'est ouverte par une minute de silence en mémoire des soldats tombés au combat, suivie de la diffusion du dernier message radio du colonel Assaf Hamami, tué au début de l'attaque du 7 octobre.

Dans son discours, Eyal Zamir a rappelé le poids de cette guerre : « Mille jours et mille nuits que nous combattons dans l'une des campagnes les plus longues, les plus complexes et les plus exigeantes de notre histoire. »

Il a salué le courage des combattants et de leurs commandants, estimant que leur leadership et leur détermination avaient permis à Tsahal de remporter des succès sur l'ensemble des fronts. Il a affirmé que l'armée a acquis une expérience opérationnelle et de commandement sans précédent depuis la création de l'État d'Israël.

Le chef d'état-major a également souligné que « l'attaque du 7 octobre était une attaque contre l'existence même du peuple juif », rendant hommage aux victimes, aux blessés et à leurs familles.

Il a insisté sur la nécessité de tirer les leçons du conflit : « Cette guerre a changé les méthodes de combat, les concepts opérationnels et notre manière d'agir. Nous nous souvenons, nous apprenons et nous nous préparons à poursuivre les combats ainsi qu'aux nombreux défis qui nous attendent. »

Concluant son intervention, Eyal Zamir a affirmé que Tsahal demeurait pleinement engagée pour assurer la sécurité d'Israël et de ses citoyens, appelant les commandants et les soldats à poursuivre leur mission avec vérité, humilité, professionnalisme et sens des responsabilités.