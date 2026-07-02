1 000 jours depuis le 7 Octobre : plus de 30 000 roquettes, missiles et drones ont visé Israël

1 000 jours après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, Israël affirme avoir été confronté à un déluge de tirs de roquettes, de missiles et de drones provenant de plusieurs fronts régionaux. Dans un communiqué publié jeudi, l'armée israélienne indique que plus de 30 000 projectiles ont pénétré dans l'espace israélien depuis le début de la guerre.

Selon les chiffres communiqués, le front libanais représente la principale source de tirs, avec plus de 20 000 projectiles lancés depuis le territoire libanais vers Israël. La bande de Gaza arrive en deuxième position, avec plus de 10 000 roquettes et autres projectiles ayant franchi la frontière israélienne.

L'armée israélienne fait également état de plus de 1 000 projectiles tirés depuis l'Iran au cours de cette période. À cela s'ajoutent plus de 80 projectiles lancés depuis le Yémen et plus de 40 provenant de Syrie.

Tsahal souligne que ces chiffres ne prennent en compte que les projectiles ayant pénétré sur le territoire israélien et estime qu'ils illustrent l'ampleur des menaces auxquelles la population civile a été confrontée depuis le début du conflit.

L'armée rappelle par ailleurs que des dizaines de milliers de missiles, roquettes et drones ont été tirés avec l'objectif déclaré de frapper des civils israéliens et des forces de sécurité. Dans ce contexte, Israël réaffirme son droit à agir pour assurer sa défense face aux organisations armées opérant à ses frontières et à leurs soutiens régionaux.