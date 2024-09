1 500 militants du Hezbollah inaptes au combat après avoir perdu leur vue ou leur bras

Selon une dépêche de Reuters publié aujourd'hui (mercredi), les explosions des bipeurs et équipements de communication ont rendu environ 1 500 militants du Hezbollah inaptes au combat, après que de nombreux d'entre eux soient devenus aveugles ou aient perdu leur bras.

Il est également allégué que la capacité du Hezbollah à communiquer s'appuie principalement sur un réseau téléphonique fixe dédié, décrit comme "essentiel" pour la communication entre les militants. Ce réseau téléphonique continue de fonctionner malgré les récentes attaques.

De plus, de nombreux militants du Hezbollah portaient des modèles plus anciens de téléavertisseurs (bipeurs) qui n'ont pas explosé lors des attaques de la semaine dernière. Deux sources familières des opérations du Hezbollah ont indiqué dans la même dépêche que le groupe terroriste a rapidement nommé des remplaçants pour Ibrahim Akil et d'autres hauts responsables qui "ont été éliminés dans le raid aérien" vendredi dernier à Dahieh, à Beyrouth.

Les sources ont confirmé que le Liban disposent encore de nombreuses roquettes en cas de conflit prolongé, mais que le groupe terroriste souhaite éviter une guerre à grande échelle.