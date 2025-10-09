2 000 prisonniers palestiniens seront libérés contre 20 otages vivants

Les contours de l'accord négocié entre Israël et le Hamas se précisent. Selon des sources saoudiennes et régionales, l'échange devrait débuter dès dimanche, avec la libération de 48 otages israéliens détenus à Gaza en plusieurs phases.

Un échange massif prévu dans 72 heures

La chaîne saoudienne Asharq Al-Awsat a révélé jeudi, citant des sources au fait du dossier, que l'accord entrera en vigueur en début de semaine prochaine. Une source étrangère impliquée dans les négociations confirme que la libération des otages pourrait commencer dès dimanche.

Selon une source palestinienne, l'échange débutera 72 heures après l'entrée en vigueur de l'accord. Pour les 20 premiers otages vivants, Israël devrait libérer environ 1 700 résidents de Gaza arrêtés après le 7 octobre, ainsi que quelque 250 prisonniers condamnés à la perpétuité. Au total, près de 2 000 prisonniers palestiniens seraient concernés par cet échange, dont plusieurs figures de proue du mouvement terroriste.

Des modalités encore débattues

Le cabinet de sécurité israélien doit se réunir jeudi à 15 heures (heure locale), suivi d'une session gouvernementale à 16 heures. C'est le gouvernement qui a la compétence pour valider les peines des prisonniers à libérer. La liste officielle des détenus concernés sera ensuite publiée, permettant d'éventuels recours juridiques.

Une source israélienne a précisé qu'aucun terroriste de Nukhba ne figurera sur la liste, et qu'Israël s'oppose également à la libération de "symboles des organisations terroristes". Toutefois, la liste finale des prisonniers reste à finaliser.

Une aide humanitaire massive prévue

Des sources égyptiennes ont indiqué à la chaîne qatarie Al-Araby Al-Jadeed que le point de passage de Rafah devrait rouvrir dans les deux sens prochainement. L'accord prévoit l'entrée de 400 camions d'aide humanitaire à Gaza chacun des cinq premiers jours du cessez-le-feu.

L'optimisme du Hamas

Une source palestinienne ayant participé aux négociations affirme que toutes les dispositions du plan Trump ont été acceptées et que la délégation du Hamas se dit satisfaite des termes de l'accord. L'une des garanties essentielles obtenues des médiateurs serait l'engagement du président américain à annoncer la fin définitive de la guerre.