200 prisonniers palestiniens libérés : incident notable lors du transfert vers Gaza

200 prisonniers palestiniens ont été libérés ce samedi dans le cadre du second volet de l'accord d'échange, dont 121 condamnés à perpétuité et 79 détenus de longue durée. La répartition s'est effectuée comme suit : 70 ont été expulsés vers l'Égypte, 114 vers la Judée-Samarie et 16 vers Gaza. Un incident a marqué l'opération au centre pénitentiaire de Ketziot, où plusieurs détenus ont refusé de monter dans les bus vers Gaza, une situation résolue après intervention externe.

Parmi les figures notables libérées figure Raed al-Saadi, "le plus ancien détenu de Jénine", membre du Jihad islamique, emprisonné depuis 36 ans pour l'assassinat de soldats israéliens. Mohammed al-Tus, 69 ans, le plus âgé des prisonniers libérés, purgeait une peine depuis 1985 pour avoir dirigé un groupe responsable de nombreuses attaques à Jérusalem.

La répartition par affiliation montre 137 membres du Hamas, 26 du Fatah, 29 du Jihad islamique, trois du Front populaire et un du Front démocratique. Quatre détenus n'appartiennent à aucune faction. Parmi les autres libérés figurent Salim Hajja, cadre du Hamas condamné à 16 peines de perpétuité pour un attentat-suicide à Haïfa en 2011, et Tabed Mardawi du Jihad islamique, reconnu coupable d'avoir armé neuf kamikazes responsables de la mort de 20 Israéliens.

Contrairement aux attentes, Zakaria Zubeidi n'a pas été libéré, bien que les forces israéliennes aient perquisitionné son domicile à Jénine. Il pourrait être inclus dans la prochaine phase de libération.

À Ramallah, une foule importante a accueilli les prisonniers libérés, les portant sur leurs épaules dans une atmosphère de célébration.