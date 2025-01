477 jours de captivité : Les ex-otages racontent leur calvaire à Gaza

Daniella Gilboa, Liri Albag, Naama Levy et Karina Ariev ont été détenues dans des conditions sanitaires précaires, alternant entre appartements civils et tunnels du Hamas. Elles ont raconté à leurs proches avoir été contraintes de cuisiner, nettoyer et garder les enfants de leurs ravisseurs, et ont expliqué qu'elles devaient accomplir ces tâches même en période de rationnement. Dans les premiers jours de leur captivité, un homme âgé veillait sur elles, facilitant leur accès à la nourriture et aux douches, et servant d'intermédiaire avec les ravisseurs. Il s'assurait qu'elles puissent manger et se laver. Les jeunes femmes ont plus tard appris son décès pendant leur détention.

Régulièrement déplacées et déguisées en Palestiniennes pour éviter d'être repérées, elles ont été contraintes d'apprendre l'arabe. Selon la chaîne Keshet, elles ont même rencontré "de très hauts responsables du Hamas". Les terroristes les traitaient avec mépris, les désignant simplement comme "les soldates".

Exposées aux médias principalement via Al Jazeera, elles suivaient l'actualité et pouvaient entendre leurs proches à la radio. "Vous étiez ma force, les seuls à me donner de l'espoir", a confié Liri à ses parents. Elles ont même aperçu leurs photos sur les pancartes en Israël : "Nous avons même ri du choix des photos". L'une d'entre elles a entendu sa famille lui souhaiter son anniversaire à la radio.

Les captives étaient informées des opérations militaires israéliennes, notamment de l'effondrement d'un bâtiment ayant tué 21 soldats en décembre, qu'elles ont décrit comme le mois de combat "le plus significatif". Liri Albag a émergé comme leader du groupe, gérant les interactions avec les gardiens.

La séparation récente d'avec Agam Berger, qui reste captive et devrait être libérée samedi prochain, a été particulièrement éprouvante. Selon le rapport de Kan News, toutes les cinq étaient détenues ensemble jusqu'à ces derniers jours.

Lors de leur libération, elles ont défié leurs ravisseurs : "Nous leur avons montré que ça ne nous affectait pas. Nous sommes plus fortes que ça." Dans l'hélicoptère du retour, elles ont même plaisanté en demandant qu'on leur parle en arabe, prétextant avoir oublié l'hébreu. D'après des témoignages, Naama Levy partageait sa captivité avec Doron Steinbrecher, libérée la semaine précédente. Ensemble, elles pratiquaient des exercices physiques pour maintenir leur condition.