65% des Israéliens pensent que Tsahal gagnera la guerre au Nord

La dernière enquête INSS (The Insitute for National Security Studies) fournit des informations précieuses sur la perception des Israéliens concernant la dynamique actuelle du conflit et les scénarios futurs potentiels.

Deux tiers (65%) des répondants pensent que Tsahal gagnera la guerre dans le Nord. Deux tiers des répondants expriment également un degré de confiance élevé et très élevé envers Tsahal (67%) et près des trois quarts envers l'armée de l'air (70%), tandis que seulement un quart et moins d'un quart ont rapporté une confiance élevée envers le Premier ministre (25%) et le gouvernement (19%), respectivement.

Guerre à Gaza

58% des répondants pensent que Tsahal gagnera la guerre à Gaza.

25% soutiennent le transfert du contrôle de Gaza à une tutelle internationale comme phase intermédiaire.

24% soutiennent le transfert du contrôle de Gaza à une Autorité palestinienne réformée.

24% soutiennent une solution à deux États dans le cadre d'une coalition avec des États arabes modérés.

48% des répondants ont très peu de préoccupations concernant la situation humanitaire à Gaza.

Solidarité et cohésion sociétale

29% des répondants pensent que la solidarité s'est renforcée depuis le début de la guerre.

43% des répondants sont très préoccupés par l'état de la société israélienne après la guerre.

57% des répondants sont optimistes quant à la capacité de la société israélienne à se remettre et à croître après cette crise.

Plus de la moitié des répondants (55%) pensent que l'adoption de la Loi sur le recrutement nuira à la volonté de s'enrôler pour le service de combat.

Affaires étrangères

Une majorité de répondants (61%) conviennent qu'Israël ne peut pas être sûr et prospère s'il est internationalement isolé.

10% des répondants pensent que la Chine est hostile à Israël, 40% pensent que la Chine n'est pas amicale envers Israël, et 25% des répondants disent que leur opinion sur la Chine est devenue plus négative depuis le début de la guerre.

*La dernière enquête Épées de Fer a été menée entre le 12 et le 15.9.24 dans le cadre de l'enquête Data Analytics à l'Institut d'études de sécurité nationale. Le travail de terrain a été réalisé par l'institut "iPanel" au cours duquel 800 hommes et femmes ont été interviewés en ligne et par téléphone en hébreu et 202 en arabe, ce qui constitue un échantillon représentatif de la population adulte israélienne en Israël âgée de 18 ans et plus. L'erreur d'échantillonnage maximale pour l'ensemble de l'échantillon est de 3,5% ± à un niveau de confiance de 95%.