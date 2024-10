"7 octobre. La douleur demeure, aussi vive qu’il y a un an", tweete Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a publié lundi matin un message sur X en français et en hébreu pour marquer l'anniversaire des attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas. "7 octobre. La douleur demeure, aussi vive qu’il y a un an. Celle du peuple israélien. La nôtre. Celle de l’humanité blessée. Nous n’oublions ni les victimes, ni les otages, ni les familles aux cœurs brisés par l’absence ou l’attente. Je leur adresse nos pensées fraternelles", a écrit le président.

https://x.com/i/web/status/1843154277197656075 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ce message intervient dans un contexte de tension diplomatique entre la France et Israël, après qu'Emmanuel Macron a appelé à un embargo sur les armes à destination de l'Etat hébreu. La riposte de Benjamin Netanyahou a été particulièrement virulente, le Premier ministre lançant en anglais un "Shame on you" (Honte à vous) qui a amené Paris à dénoncer une "réaction excessive" du Premier ministre israélien. La conversation téléphonique entre les deux hommes qui a eu lieu dimanche soir n'a pas dissipé les divergences.