7 octobre : le chef d'état-major de Tsahal engage la responsabilité personnelle de plusieurs commandants

Le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a décidé de tirer des conclusions personnelles concernant plusieurs commandants militaires suite à l'échec de l'armée israélienne avant et pendant l'attaque du Hamas le 7 octobre, conformément aux conclusions de la commission Turgeman.

Eyal Zamir a choisi de se concentrer en priorité sur les commandants qui occupaient des postes clés le 7 octobre. Des entretiens avec des officiers de rangs inférieurs suivront ultérieurement. Dès samedi, plusieurs officiers supérieurs ont été convoqués afin que le chef d'état-major puisse déterminer les conclusions personnelles et les mesures disciplinaires à leur encontre.

L'équipe d'experts chargée d'examiner les enquêtes internes de Tsahal sur le massacre du 7 octobre, dirigée par le général de réserve Sami Turgeman, a présenté début novembre ses conclusions au général Zamir et au forum de l'état-major général. Le verdict est sans appel : les événements du 7 octobre résultent d'un "échec systémique et organisationnel de plusieurs années".

Plus troublant encore, la commission a établi que "Tsahal disposait d'informations de qualité et exceptionnelles avant l'attaque". Le rapport souligne que l'offensive du Hamas "n'a pas surgi d'un vide informationnel".

Selon le document, dans la nuit précédant l'attaque des terroristes du Hamas, diverses informations se sont accumulées qui, "si elles avaient été analysées de manière professionnelle, auraient pu et même dû conduire à déclencher une alerte face à une opération d'envergure". Le rapport précise que l'attaque s'est déroulée dans un contexte où les différentes unités de Tsahal détenaient "des renseignements de qualité et de nature exceptionnelle".

Cette commission, mise en place par le général Zamir lui-même, pointe donc du doigt non seulement des défaillances individuelles mais aussi et surtout une faillite collective du système de renseignement et de commandement israélien. Les décisions disciplinaires attendues dans les prochains jours devraient marquer un tournant dans la gestion des responsabilités liées à cette tragédie qui a coûté la vie à plus de 1 200 personnes.