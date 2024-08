7 octobre : les excuses et les larmes du chef du renseignement militaire au moment de passer la main

Prenant la parole lors de la cérémonie marquant la fin de son mandat et la passation de pouvoir, le dirigeant sortant du renseignement militaire a exprimé son pardon pour la tragédie du 7 octobre. "Ce jour-là, nous avons échoué dans la tâche la plus importante qui nous était confiée : avertir du risque de guerre. En tant que chef du renseignement militaire, la responsabilité de cet échec m'incombe entièrement, et je demande pardon. Depuis, je porte ce jour noir dans ma tête et dans mon coeur. L'armée doit assumer ses responsabilités, à la fois par des paroles et des actes", a déclaré Aharon Haliva, qui a présenté sa démission en avril.

Le général a également appelé à la création d'une commission d'enquête d'État sur les événements qui ont conduit au massacre du 7 octobre. "Pour le bien des générations futures, il serait juste qu'une commission d'enquête d'État soit créée dans le but de faire toute la lumière sur l'ensemble des raisons qui ont conduit à la guerre, et de tout faire pour que cela ne se reproduise plus", a-t-il souligné.

Remerciant ses proches pour leur soutien, Aharon Haliva a alors fondu en larmes et assuré qu'il n'avait jamais eu qu'un seul objectif : servir son pays du mieux possible et avec un dévouement de chaque instant.

Il sera remplacé à son poste par le général Shlomi Binder.