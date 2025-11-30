7 octobre : Tsahal enquête sur un plan du Hamas détecté dès 2018 mais ignoré

Le général Eyal Zamir, chef d'état-major de Tsahal, a ordonné la mise en place d'une commission d'enquête spéciale chargée d'analyser en profondeur les défaillances entourant l'opération "Mur de Jéricho". Ce plan détaillé du Hamas, prévoyant une infiltration massive en Israël et une attaque de grande envergure, avait été identifié par les services de sécurité dès 2018, mais n'avait jamais fait l'objet d'une investigation indépendante approfondie.

Selon la chaîne d'information N12, cette décision intervient après les conclusions accablantes du Comité Turjeman, qui a sévèrement critiqué la manière dont Tsahal a géré l'un des documents de renseignement cruciaux qui se sont révélés centraux dans les événements du 7 octobre 2023.

La nouvelle équipe, dont la composition devrait être annoncée prochainement, disposera d'un mandat étendu pour examiner la gestion par l'armée du dossier "Mur de Jéricho" : depuis la première détection du plan jusqu'aux entraînements menés par le Hamas et observés sur le terrain, en passant par le rapport d'alerte soumis par une jeune officière du renseignement trois mois seulement avant le massacre.

Des responsables militaires estiment que cette investigation deviendra l'une des plus délicates et des plus vastes entreprises depuis le début de la guerre. La décision de lancer cet examen intervient alors même qu'Eyal Zamir avait lui-même été informé du plan d'attaque dès le début de son mandat à la tête du Commandement Sud.

L'enquête se concentrera notamment sur le rapport de l'agente du renseignement connue sous le nom de "S", qui avait alerté sur les entraînements systématiques menés par le Hamas pour mettre en œuvre le plan "Mur de Jéricho". Dans son analyse, elle décrivait un changement de paradigme majeur au sein de l'organisation terroriste et mettait en garde contre la menace réelle d'une offensive de grande ampleur.

Ses avertissements n'ont pourtant entraîné aucune mesure concrète. Le Comité Turjeman a par la suite constaté que Tsahal "n'avait pas enquêté sur la principale lanceuse d'alerte".

Un mandat pour reconstituer les années précédant le 7 octobre

Le chef de l'équipe indépendante devrait être nommé dans les prochains jours par Zamir. Sa mission consistera à dresser un tableau exhaustif des années ayant précédé le 7 octobre : quelles actions ont été entreprises, qui a été informé, quelles décisions ont été prises et, surtout, pourquoi la gravité de la menace n'a pas été reconnue à temps par les autorités de défense israéliennes.