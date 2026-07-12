7 octobre : un document attribué à Yahya Sinwar révèle qu’il anticipait une possible riposte nucléaire israélienne

Un document manuscrit attribué à Yahya Sinwar, ancien chef du Hamas dans la bande de Gaza, révèle que le dirigeant du mouvement terroriste avait envisagé plusieurs scénarios de réaction israélienne avant l’attaque du 7 octobre 2023, y compris l’hypothèse d’une frappe nucléaire. Rédigée en août 2022, cette note détaille les grandes lignes d’une opération militaire d’ampleur visant à pénétrer en Israël, prendre le contrôle de zones stratégiques, déplacer des populations et capturer des otages.

Le document, obtenu par le Centre Meir Amit de recherche sur le renseignement et le terrorisme, a été partiellement révélé par la chaîne israélienne Channel 12. Il s’agit d’un nouveau témoignage des préparatifs engagés par le Hamas avant l’offensive du 7 octobre, qui a fait près de 1 200 morts en Israël et conduit à l’enlèvement de 251 personnes.

Selon les extraits publiés, Sinwar avait élaboré un plan prévoyant une infiltration simultanée à travers 25 brèches de la barrière frontalière entre Gaza et Israël. Chaque point d’entrée devait être attaqué par une unité d’environ 100 terroristes entraînés, avec pour objectif de prendre le contrôle de points de passage stratégiques dans le sud du pays.

Le dirigeant du Hamas prévoyait également le déploiement de plusieurs milliers de terroristes contre des localités et des bases militaires israéliennes. Le document mentionne l’envoi de 2 210 hommes contre 221 petites communautés du sud, de 1 600 autres contre huit localités plus importantes, ainsi que de 1 200 terroristes destinés à viser des zones urbaines et de 2 000 autres chargés d’attaquer des installations militaires. L’objectif global évoqué était une force d’environ 10 000 hommes, sans que chacun des participants ne connaisse nécessairement l’ensemble du plan.

Le nombre de membres du Hamas finalement impliqués dans l’assaut du 7 octobre était inférieur à ces prévisions. Selon les estimations israéliennes, environ 5 600 Palestiniens ont pénétré en Israël ce jour-là, parmi lesquels des membres du Hamas, du Jihad islamique palestinien ainsi que d’autres habitants de Gaza.

Dans ses instructions, Sinwar évoquait également les objectifs liés aux prises d’otages. Il appelait à saisir des véhicules appartenant aux habitants du sud d’Israël et indiquait que les femmes et les enfants devaient constituer une priorité, tandis que les hommes âgés de 17 à 50 ans devaient être capturés. Le document ordonnait aussi la confiscation des téléphones et des documents personnels des personnes enlevées.

La note montre également que Sinwar avait conscience du risque d’une riposte massive. Il estimait qu’Israël pourrait utiliser « tous les moyens et toutes les armes à sa disposition », allant jusqu’à évoquer la possibilité d’un recours à l’arme nucléaire. Il jugeait toutefois que l’effet de surprise et le chaos provoqués par l’attaque initiale permettraient au Hamas de mener son opération à bien.

Cette révélation intervient après la publication d’autres documents attribués à Sinwar, qui détaillaient les préparatifs du Hamas avant le 7 octobre et l’objectif de provoquer un impact médiatique majeur à travers les images des violences commises lors de l’attaque.

Yahya Sinwar a dirigé le Hamas dans la bande de Gaza à partir de 2017. Il a été éliminé par l’armée israélienne en octobre 2024 lors d’une opération à Rafah, dans le sud de l’enclave palestinienne.