Des documents inédits dévoilent les pressions du Hamas sur le Hezbollah avant le 7 octobre

Des documents internes attribués au Hamas, rendus publics ce dimanche par la radio de l'armée israélienne, apportent de nouveaux éléments sur les relations entre le mouvement islamiste palestinien, le Hezbollah libanais et l'Iran dans les années ayant précédé l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël.

Selon ces documents, les dirigeants du Hamas ont multiplié les démarches auprès du Hezbollah afin d'obtenir son engagement dans une confrontation militaire avec Israël. Dans une lettre adressée en 2019 à Hassan Nasrallah, alors chef du mouvement chiite libanais, Ismaïl Haniyeh affirme que les Palestiniens sont convaincus que le Hezbollah « ne les décevra pas » et qu'il les soutiendra jusqu'à la victoire.

Une correspondance similaire aurait également été envoyée au guide suprême iranien, Ali Khamenei, illustrant la volonté du Hamas de renforcer sa coordination avec les principaux membres de « l'axe de la résistance ».

Les documents décrivent également une coopération opérationnelle accrue entre les trois organisations. Lors de l'opération « Gardien des Murs » en 2021, une salle de commandement conjointe aurait été installée à Beyrouth, réunissant des représentants du Hamas, du Hezbollah et du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) afin de coordonner leurs activités de renseignement.

Les archives indiquent en outre que le Hezbollah aurait transmis au Hamas des informations sur certaines opérations de Tsahal dans la bande de Gaza, permettant notamment de déjouer une offensive israélienne contre le réseau de tunnels souterrains du mouvement palestinien. Le groupe libanais aurait également contribué à empêcher l'élimination d'Ahmad al-Ghandour, alors commandant de la brigade Nord du Hamas. Ce dernier a finalement été tué par l'armée israélienne en novembre 2023.

Les documents évoquent également une réunion organisée à Beyrouth en mai 2022 entre Hassan Nasrallah, Yahya Sinwar et Saeed Izadi, haut responsable de la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution iraniens. Les discussions auraient porté sur l'élargissement de la confrontation avec Israël et sur différents scénarios d'attaque.

Toutefois, les échanges internes montrent que le Hezbollah n'était pas disposé à participer directement à l'offensive du 7 octobre. Selon ces documents, Hassan Nasrallah redoutait les conséquences d'une riposte israélienne contre le Liban. Cette version rejoint les révélations publiées précédemment par le Washington Post, selon lesquelles le Hezbollah aurait finalement renoncé à s'engager dans l'attaque malgré des contacts étroits avec le Hamas.

Les archives font également état de divergences au sein même des organisations terroristes alliées. Si Yahya Sinwar poursuivait activement la préparation de l'offensive, plusieurs responsables du Hamas ainsi que certains cadres du Hezbollah auraient exprimé des réserves sur le projet, selon une évaluation des services de renseignement militaires du mouvement palestinien.