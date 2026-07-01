Israël frappe les finances du Hezbollah via les cryptomonnaies

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a signé mercredi un ordre de sanctions contre 37 portefeuilles de cryptomonnaies appartenant aux Gardiens de la révolution iraniens, accusés d'avoir servi au financement du Hezbollah et d'autres organisations soutenues par Téhéran.

Selon le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme (NCTC), qui dépend du ministère de la Défense, ces portefeuilles contenaient l'équivalent de plus de 24 millions de shekels (environ 6 millions d'euros). L'enquête, menée en coopération avec les services de renseignement israéliens, a permis de mettre au jour une infrastructure financière utilisant les cryptomonnaies pour transférer des fonds vers les alliés régionaux de l'Iran.

Les autorités israéliennes indiquent que cette infrastructure a principalement bénéficié au Hezbollah, mais aussi à d'autres groupes soutenus par Téhéran. Une analyse approfondie des transactions révèle que des dizaines de millions de dollars auraient été transférés au fil des années par ce réseau de financement.

Selon le ministère de la Défense, le Hezbollah cherche à reconstituer ses capacités financières après les pertes subies lors des affrontements avec Israël.

Israël Katz a affirmé que la lutte contre l'Iran se joue également sur le terrain économique. « La campagne contre l'Iran ne se mène pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la lutte contre l'argent qui alimente le terrorisme. Chaque dollar retiré aux Gardiens de la révolution est un dollar qui n'ira pas au Hezbollah, au Hamas, aux Houthis et aux autres proxys terroristes de l'Iran », a-t-il déclaré.

Le directeur du Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme, Yurai Matslav, a assuré que les autorités israéliennes continueront de cibler les réseaux de financement de l'Iran, y compris dans l'univers des actifs numériques. « Il n'y a pas d'immunité pour les financiers du terrorisme, même dans l'espace des cryptomonnaies », a-t-il affirmé.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie israélienne visant à affaiblir les capacités financières des organisations soutenues par l'Iran, notamment le Hezbollah, le Hamas et les Houthis, en s'attaquant à leurs circuits de financement internationaux.