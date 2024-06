7 octobre: un système technologique central du renseignement militaire est tombé en panne juste avant l'attaque

Un système technologique central de l'unité du renseignement israélien 8200 est tombé en panne la veille du 7 octobre, selon une révélation de la chaîne 12 faite samedi. A en croire les experts, il ne fait aucun doute que le fonctionnement optimal de ce système aurait changé la donne concernant la récolte d'informations, et permis de sonner l'alerte plus tôt face au Hamas.

Le 6 octobre à 23h, environ sept heures et demie avant l'attaque, un dysfonctionnement s'est produit dans le système, empêchant la récolte d'informations. Des soldats spécialisés dans la maintenance et la réparation de ce genre de systèmes ont aussitôt été appelés, mais ne sont arrivés sur place que vers trois heures du matin. Le système n'a donc été remis en état de marche que vers cinq heures du matin, et le temps que des informations en temps réel soient à nouveau recueillies, l'attaque du Hamas avait déjà commencé.

L'ex-chef du renseignement militaire ainsi que le chef du Shin Bet et le chef d'état-major de Tsahal ont été informés de ce dysfonctionnement dans le contexte des enquêtes internes liées au massacre du 7 octobre. D'anciens experts du renseignement ont réagi à cette information en affirmant que si ce système avait fonctionné de manière optimale le 6 octobre, des renseignements cruciaux auraient pu être récoltés quant à l'imminence de l'offensive du Hamas.

On sait notamment que quelques heures avant l'attaque, les terroristes avaient activé des cartes Sim sur leurs téléphones afin de pouvoir téléphoner en Israël. L'information avait fait grand bruit, les spécialistes s'étonnant qu'une activation simultanée de centaines de cartes Sim n'ait pas été repérée par le renseignement israélien.