"A prendre ou à laisser" : L'ultime proposition de Biden pour un accord

Les États-Unis discutent avec l'Égypte et le Qatar d'une proposition finale pour un accord sur les otages et un cessez-le-feu à Gaza, a rapporté dimanche le Washington Post. Cette offre, que les responsables américains considèrent comme la dernière, est surnommée "Take it or leave it" (A prendre ou à laisser) par l'administration Biden.

Un haut responsable de l'administration américaine, cité dans l'article, a déclaré : "On ne peut pas continuer à négocier indéfiniment - ce processus doit s'arrêter à un moment donné". Il a ajouté que les États-Unis, l'Égypte et le Qatar travaillaient sur cette offre finale avant même la découverte des corps de six otages dans un tunnel sous Rafah, au sud de Gaza. "Cela ne perturbe pas l'accord, si quoi que ce soit, cela devrait ajouter de l'urgence à la phase de clôture dans laquelle nous étions déjà", a-t-il précisé.

Les efforts du président Biden pour accélérer les négociations font suite à l'exécution en captivité de six otages, dont les corps ont été restitués à Israël depuis Gaza, parmi lesquels le citoyen américain Hersh Goldberg-Polin.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, a rencontré virtuellement les familles des otages ayant la citoyenneté américaine. "Nous agissons avec la plus grande urgence pour obtenir la libération des autres otages", a-t-il déclaré lors de cet échange, selon la Maison Blanche. Dans un communiqué, les familles ont indiqué que Sullivan avait qualifié les prochains jours de "critiques", et qu'une nouvelle rencontre était prévue plus tard dans la semaine.

Selon une source proche du dossier, les Américains prévoyaient déjà de présenter une nouvelle proposition, mais après l'assassinat des six otages, ils ont accéléré le processus. Cette même source indique que la nouvelle offre pourrait être soumise dans les 48 prochaines heures, avec une "date limite" imposée aux parties pour répondre.