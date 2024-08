Abed Al-Zeriei, considéré comme le ministre de l'Économie du Hamas à Gaza, a été éliminé

Dimanche, sous la direction des renseignements de Tsahal, Tsahal a éliminé Abed Al-Zeriei, agent du département de fabrication de l'aile militaire du Hamas, qui servait également comme ministre de l'Économie du Hamas dans la bande de Gaza.

Le département de fabrication opère pour augmenter les capacités d'armement du Hamas, notamment en échangeant des informations avec d'autres organisations terroristes à travers le Moyen-Orient. "Al-Zeriei jouait un rôle important dans la direction des efforts du Hamas pour prendre le contrôle de l'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza et dans la gestion des marchés contrôlés par le Hamas. De plus, il était responsable de la distribution de carburant, de gaz et de fonds à des fins terroristes", selon un communiqué de Tsahal.