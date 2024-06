Cessez-le-feu : Israël a durci l'offre initiale présentée par Joe Biden, révèle un journal saoudien

Selon le journal saoudien Al Majalla basé au Royaume-Uni, Israël exige désormais que le Hamas libère sept femmes otages au cours de la première semaine d'un accord de cessez-le-feu, contre trois auparavant.

D'après l'article, Israël a modifié le libellé du projet d'accord approuvé par le Hamas pour ne plus indiquer que "le cessez-le-feu temporaire obligerait les deux parties à cesser toute action militaire et que les forces de l'armée israélienne se retireraient vers l'est". Israël a également supprimé son engagement à ne pas arrêter à nouveau les prisonniers palestiniens libérés dans le cadre de l'accord et a limité les pays garantissant le respect de l'accord aux États-Unis, à l'Égypte et au Qatar, en excluant l'ONU qui était garant dans la version initiale.

Al Majalla a également indiqué qu'Israël avait modifié la formulation "la fin du siège de Gaza" en "Ouverture des points de passage frontaliers et assouplissement de la circulation des personnes et des marchandises".

Israël a démenti cette information et a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas non plus de changement dans le point discutant des arrestations répétées des prisonniers palestiniens. Un haut responsable du Jihad islamique a déclaré qu'une délégation était arrivée au Qatar pour faire avancer les négociations de cessez-le-feu et a démenti les informations selon lesquelles le Qatar faisait pression sur les factions islamistes pour qu'elles acceptent l'accord proposé. "L'Égypte et le Qatar ne font aucune pression sur la résistance", a déclaré Muhammad al-Hindi, ajoutant qu'il était trop tôt pour parler de l'échec des négociations.