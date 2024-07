Accord de trêve : Israël étudie la dernière réponse du Hamas, transmise hier soir

Mercredi soir, Israël a annoncé avoir reçu la réponse du Hamas au dernier projet d'accord de trêve et de libération des otages. Le Mossad, dans un communiqué diffusé par le bureau du Premier ministre, a affirmé que les médiateurs avaient transmis aux négociateurs israéliens "les remarques du Hamas sur les grandes lignes de l'accord sur les otages".

Le Hamas a confirmé plus tard avoir soumis ses dernières exigences, déclarant être "désireux de parvenir à un accord pour arrêter la guerre". Le groupe terroriste affirme faire preuve de flexibilité dans ses demandes, alors qu'Israël "essaie de tromper et d'éluder".

Un haut responsable israélien a déclaré que la nouvelle réponse était suffisamment positive pour permettre aux négociations de progresser après plusieurs semaines d'impasse. Cependant, il a précisé qu'il restait encore des écarts importants à combler avant qu'un accord puisse être conclu.

Les points de désaccord semblent porter principalement sur les clauses concernant la possibilité pour Israël de reprendre les combats après la première phase de l'accord de cessez-le-feu. L'administration américaine continue de promouvoir cet accord en trois phases, présenté par le président Biden le 31 mai et validé par Israël, qui aboutirait à la libération des 120 otages restants en deux étapes, et à un "calme durable" à Gaza. Le gouvernement israélien doit maintenant décider s'il entrera dans un nouveau cycle de négociations plus détaillées avec les médiateurs qataris, égyptiens et américains. Cette évolution intervient dans un contexte de débat interne en Israël sur la priorité à donner au retour des otages ou à la poursuite des combats contre le Hamas, alors que les manifestations de masse exigeant que Netanyahou conclue un accord se sont intensifiées ces derniers mois.