Accord de trêve : Le Hamas affirme "attendre" la réponse israélienne

Le Hamas attend une réponse d'Israël concernant sa proposition de cessez-le-feu, selon deux responsables du groupe terroriste palestinien, après avoir accepté un élément clé du plan américain visant à mettre fin à la guerre de neuf mois à Gaza. "Nous avons laissé notre réponse aux médiateurs et attendons d'entendre celle de l'occupation", a déclaré l'un des deux responsables du Hamas à Reuters, demandant à rester anonyme.

Un autre responsable palestinien, au fait des délibérations en cours sur le cessez-le-feu, a indiqué qu'Israël était en pourparlers avec les Qataris. "Ils ont discuté avec eux de la réponse du Hamas, et ils ont promis de leur donner la réponse d'Israël dans les prochains jours", a déclaré ce responsable, qui a demandé à ne pas être nommé. Le plan en trois phases a été proposé fin mai par le président américain Joe Biden et est négocié par le Qatar et l'Égypte. Il vise à mettre fin à la guerre et à libérer environ 120 otages israéliens détenus par le Hamas.