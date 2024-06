Accord Israël-Hamas : Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich menacent de dissoudre le gouvernement

Un nouveau champ de bataille politique s'est ouvert au sein du gouvernement israélien, après la divulgation par le président américain des grandes lignes du dernier accord proposé au Hamas. Autant de conditions jugées inacceptables par les ministres d'extrême droite Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich, qui menacent de dissoudre le gouvernement si l'accord dans les termes énoncés est effectivement conclu.

"Je viens de parler avec le Premier ministre et je lui ai clairement fait savoir que je ne ferais pas partie d'un gouvernement qui accepte de mettre fin à la guerre sans détruire le Hamas et sans que tous les otages ne soient restitués", a déclaré le ministre des Finances, Betsalel Smotrich.

"En l'état, cet accord signifie la fin de la guerre et la défaite face au Hamas. Il constitue un véritable danger pour la sécurité de l'Etat d'Israël. Accepter un tel accord n'est pas une victoire absolue, mais une défaite absolue. Nous ne permettrons pas la fin de la guerre sans l'élimination complète du Hamas. Si un tel accord est conclu, nous dissoudrons le gouvernement", a renchéri le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a fustigé les déclarations des deux ministres. "Il s’agit du gouvernement le plus mauvais de l’histoire du pays. Avec eux au pouvoir, il y aura une guerre ici pour toujours, zéro responsabilité, zéro gestion, un échec complet", a-t-il écrit dans un tweet.

Le président du parti Droite d'État, le député Gideon Saar, a pour sa part dénoncé le fait que la proposition d'accord présentée par les Etats-Unis prévoie le maintien du Hamas au pouvoir à Gaza. "Un accord qui se solde par le maintien du Hamas comme force dirigeante et militaire à Gaza signifie que la menace contre les citoyens d'Israël en général, et les habitants de la bande de Gaza en particulier, est tolérée. Si tel est le cas, il y aura une défaite israélienne et une victoire du Hamas, dont les conséquences seront de grande envergure", a-t-il dit.

Le seul à commenter la proposition d'accord du côté du parti Likoud a été le député Ariel Kellner, qui n'a pas caché sa vive désapprobation : "Cesser la guerre est une capitulation, qui impliquera de laisser les cannibales nazis à quelques mètres des localités du sud, d'abandonner l'axe de Philadelphie pour permettre aux cannibales nazis de se réarmer, de transformer Sinwar en Salah al-Din avec toutes les conséquences sur la région, y compris sur les Arabes israéliens, et de cracher au visage des soldats combattants et à ceux des familles endeuillées", a-t-il affirmé sur X.

De son côté, le membre du Cabinet de guerre et ministre Benny Gantz, a réaffirmé que la priorité était de libérer les otages. "L'État d'Israël tout entier est uni dans le désir de ramener les otages. Il s'agit d'une obligation morale suprême qui ne diminue en rien l'obligation d'atteindre tous les objectifs de la guerre, sur la base des six principes que j'ai énoncés", a-t-il déclaré, faisant allusion à son discours prononcé il y a deux semaines en forme d'ultimatum à Benjamin Netanyahou.