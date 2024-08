Accord Israël-Hamas : Joe Biden intensifie ses pressions sur Benjamin Netanyahou

Joe Biden intensifie ses pressions sur Benjamin Netanyahou afin de parvenir à un accord avec le Hamas. Le président américain s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien mercredi soir, soulignant l'urgence de conclure un accord pour la libération des otages et l'instauration d'un cessez-le-feu à Gaza. Il a ainsi insisté sur la nécessité de lever les derniers obstacles aux négociations en vue des pourparlers prévus au Caire. Le locataire de la Maison Blanche a par ailleurs réaffirmé le soutien des États-Unis à Israël face aux menaces de l'Iran et de ses alliés, notamment le Hezbollah et les Houthis. Les efforts d'armement américains en faveur de l'Etat hébreu ont également été évoqués durant cet entretien.

Cette conversation intervient dans un contexte de tension diplomatique. Des sources israéliennes et américaines ont récemment fait état d'un risque d'effondrement des négociations sur l'accord de cessez-le-feu et la libération des otages, et l'appel de Biden apparaît comme une tentative de sauver ces négociations.

La proposition d'accord élaborée par les États-Unis, Israël, l'Égypte et le Qatar a reçu l'approbation de Jérusalem, tandis que le Hamas persiste dans son refus, affirmant que de nouvelles conditions ont été posées par rapport à l'accord qui lui avait été soumis en mai. Les pourparlers doivent se poursuivre au Caire sous la direction de Brett McGurk, conseiller de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient.

Les deux points d'achoppement des négociations concernent la présence de Tsahal dans l'axe de Philadelphie - la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte truffée de tunnels de contrebande - et sa mainmise sur le corridor de Netzer, qui traverse la bande de Gaza d'est en ouest et la divise du nord au sud.

En l'absence d'accord avec le Hamas, considéré comme celui "de la dernière chance", les craintes s'intensifient quant à une possible escalade avec le Hezbollah et un risque accru de confrontation directe avec l'Iran.