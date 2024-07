Accord Israël-Hamas : les négociations vont se poursuivre cette semaine, les parties "optimistes"

Les négociations en vue d'un accord de libération des otages israéliens et d'un cessez-le-feu à Gaza semblent enfin sur la bonne voie, même si, rappelle l'anvien officier des renseignements Raphaël Jerusalmy, "le Hamas est un habitué des 'oui", puis des 'mais'". Le groupe terroriste refuse notamment qu'une présence étrangère arabe indépendante gouverne Gaza après la guerre, "ce qui pourrait représenter un bémol important" à tout deal.

Parmi les points sur lesquels les deux parties sont d'accord, le timing de la libération des otages israéliens. Une source haut placée du Hamas a déclaré samedi que la proposition révisée prévoyait que les pourparlers pour la libération des otages israéliens, y compris les soldats et les hommes "jeunes et en bonne santé", commenceraient dans une période de 16 jours après le lancement de la première phase de l'accord.

Les médiateurs ont aussi garanti un cessez-le-feu temporaire, la livraison d'aide et le retrait des troupes israéliennes tant que les pourparlers indirects se poursuivraient durant la première phase, qui doit durer six semaines, et la transition vers la deuxième phase de l'accord.

Le groupe terroriste islamiste a, surtout, abandonné l'exigence qu'Israël pose les bases d'un cessez-le-feu permanent avant de s'engager à un quelconque deal, et accepte que les négociations pour s'accorder sur "un calme durable" ait lieu durant la première phase, et non avant.

Une source de l'équipe de négociation israélienne a affirmé que, le Hamas ayant renoncé à ce point clé, l'accord avait désormais une "réelle chance d'aboutir".

Un haut responsable du Hamas, Osama Hamdan, a déclaré à l'AFP : "Le mouvement attend une réponse d'Israël à ses propositions de cessez-le-feu à Gaza aujourd'hui ou demain. Si la réponse est positive, nous discuterons des propositions en détails. Les capacités militaires du mouvement dans la bande de Gaza sont toujours en bonne position pour la poursuite de la guerre."

Netanyahu a déclaré vendredi que les négociations se poursuivraient la semaine prochaine.