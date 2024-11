Accord Israël-Liban : des avancées dans les négociations sous médiation américaine

Des échanges de projets d'accord entre Israël et le Liban, par l'intermédiaire de l'émissaire américain Amos Hochstein, marquent une avancée notable dans les efforts pour mettre fin aux affrontements à la frontière. Le cabinet de sécurité israélien s'est réuni dimanche après que Hochstein a également échangé des propositions avec le Premier ministre libanais Najib Mikati et le président du Parlement Nabih Berri.

Des sources proches des négociations évoquent des "progrès substantiels" avec une "chance de plus en plus réaliste" d'aboutir à un accord. L'accord émergent prévoit le retrait du Hezbollah au nord du fleuve Litani. "Pendant les 60 premiers jours, Tsahal maintiendra sa présence dans la première ligne des villages libanais pour permettre à l'armée libanaise de démanteler les infrastructures du Hezbollah dans la zone tampon entre la frontière et le Litani", précisent les sources diplomatiques.

Le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer s'est rendu à Washington samedi pour rencontrer de hauts responsables de la Maison Blanche. La semaine dernière, il s'était également rendu en Russie pour promouvoir un cessez-le-feu au Moyen-Orient, reconnaissant "l'influence de Moscou sur le Hezbollah, la Syrie et l'Iran".

Des sources du Hezbollah ont déclaré à la chaîne saoudienne Al-Hadath que l'organisation "accepte la plupart des conditions énoncées, y compris l'évitement du réarmement", mais rejette "la liberté de mouvement d'Israël au Liban". Les sources israéliennes soulignent l'importance de sceller les canaux de contrebande d'armes : "Si nous ne le faisons pas, le Hezbollah se réarmera et nos efforts auront été vains."

Les discussions se poursuivent entre Israël et les États-Unis pour finaliser le mécanisme d'application et la flexibilité opérationnelle d'Israël. "Cela ne signifie pas que nous devons être au Liban, mais nous avons besoin de la capacité d'appliquer et d'agir, et je suis convaincu que nous l'aurons", a déclaré une source israélienne.