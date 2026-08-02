Accord sur Gaza : le Jihad islamique aurait accepté le désarmement exigé par le plan Trump

Le Jihad islamique palestinien aurait accepté le plan de désarmement de Gaza proposé dans le cadre de l'initiative de paix annoncée par le président américain Donald Trump, selon des informations publiées ce dimanche par la chaîne saoudienne Al-Hadath, qui cite une source proche du dossier.

Présenté jeudi par Donald Trump, ce projet prévoit le désarmement complet du Hamas et de l'ensemble des groupes armés opérant dans la bande de Gaza. En contrepartie, les forces israéliennes se retireraient progressivement de l'enclave, laissant place à une Force internationale de stabilisation chargée d'accompagner la reconstruction et la mise en place d'une nouvelle administration civile.

Israël a toutefois rappelé que tout retrait de Tsahal resterait conditionné au désarmement effectif du Hamas, considéré comme un préalable indispensable à la mise en œuvre de l'accord.

Si le Jihad islamique aurait donné son feu vert au projet, la position du Hamas semble, en revanche, inchangée. Une source palestinienne a affirmé samedi soir à la chaîne publique israélienne KAN que le mouvement islamiste « ne désarmera pas, point final ».

Selon cette même source, le Hamas aurait même commencé à distribuer des armes individuelles à ses membres dès l'annonce de l'accord. Cette stratégie viserait à conserver une partie de son arsenal en le plaçant sous la responsabilité directe de ses militants, sous couvert de détention à titre personnel.