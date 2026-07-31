Gaza : Israël fixe sa ligne rouge

Une nouvelle étape diplomatique semble se dessiner autour de l'avenir de la bande de Gaza. Le Conseil pour la paix, chargé de mettre en œuvre le plan présenté par le président américain Donald Trump, a publié une feuille de route détaillant les principales étapes de l'après-guerre. Mais si le document dessine un horizon politique inédit, Israël rappelle que le désarmement du Hamas demeure un préalable absolu.

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Le plan prévoit le transfert de l'ensemble des pouvoirs civils et sécuritaires à une commission nationale palestinienne indépendante, chargée d'administrer la bande de Gaza durant une période de transition. Cette autorité superviserait également la reconstruction et la gestion des ressources publiques.

Sur le plan sécuritaire, le document repose sur le principe d'« une seule autorité, une seule loi, une seule arme ». Les armes lourdes, les sites de production d'armement et les tunnels du Hamas et des autres groupes armés seraient progressivement démantelés sous supervision internationale. Le texte précise toutefois que ces arsenaux ne seraient pas remis à Israël, tandis que les anciens membres des milices ne pourraient intégrer les futures forces de sécurité palestiniennes.

La feuille de route prévoit également le déploiement d'une force internationale de stabilisation chargée de surveiller le cessez-le-feu, de sécuriser l'aide humanitaire et d'accompagner la formation des forces palestiniennes. En parallèle, un retrait progressif de Tsahal est évoqué, avant l'ouverture d'un processus politique menant à la création d'un État palestinien.

Mais Jérusalem a immédiatement tempéré ces perspectives. En réaction aux informations faisant état de progrès diplomatiques, une source israélienne a réaffirmé qu'aucun retrait de Tsahal de la « ligne jaune » actuelle ne sera envisagé sans un désarmement réel, complet et vérifiable du Hamas.