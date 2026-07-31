Le Hamas conditionne son désarmement au retrait progressif d'Israël de Gaza

De hauts responsables du Hamas affirment qu’un accord a été trouvé sur le sort de l’arsenal de l’organisation terroriste et sur un retrait progressif des forces israéliennes de la bande de Gaza. Ils précisent toutefois que le dépôt des armes dépendra du respect préalable de plusieurs engagements par Israël, une lecture qui diffère sur certains points de celle présentée par le Conseil de paix de Donald Trump.

Selon deux responsables du Hamas interrogés sous couvert d’anonymat par l’AFP, le Comité national pour l’administration de Gaza, une instance palestinienne technocratique mise en place par le Conseil de paix, sera chargé de recenser et de stocker les armes conformément à un calendrier convenu.

Ce comité deviendrait la seule autorité habilitée à conserver, entreposer ou contrôler des armes dans la bande de Gaza. Le Hamas attend désormais des médiateurs et du Conseil de paix qu’ils garantissent l’application de l’accord par Israël.

Le haut responsable de l’organisation terroriste Razi Hamad a néanmoins posé plusieurs conditions à ce processus. Dans un entretien accordé à Al Jazeera, il a affirmé que le stockage des armes ne débuterait qu’en parallèle d’un retrait progressif de Tsahal et après le démantèlement des groupes armés soutenus par Israël dans la bande de Gaza.

"Nous ne ferons pas un seul pas tant que nous ne serons pas certains qu’Israël respectera également ses engagements", a-t-il déclaré.

Selon Razi Hamad, le dépôt des armes ne pourra intervenir qu’après l’application complète de la première phase du cessez-le-feu, notamment concernant l’entrée de l’aide humanitaire, et après l’installation dans la bande de Gaza du Comité national pour l’administration du territoire.

Le Conseil de paix présente toutefois une séquence différente. L’un de ses responsables a indiqué que, dans un premier temps, Israël serait uniquement tenu de se retirer jusqu’au tracé initial de la ligne jaune. Les retraits suivants n’auraient lieu qu’après la démilitarisation successive des différents secteurs de la bande de Gaza.