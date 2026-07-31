Donald Trump annonce un accord "historique" pour le désarmement total du Hamas

Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi que le Conseil de paix pour la bande de Gaza était parvenu à un accord prévoyant le désarmement complet du Hamas et de l’ensemble des organisations armées présentes sur le territoire.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Donald Trump a présenté cet accord comme "une étape majeure vers une paix et une sécurité durables". Selon lui, le texte doit permettre à la bande de Gaza d’être administrée par une nouvelle autorité palestinienne, en étroite coordination avec le Conseil de paix, tout en garantissant à Israël que le territoire ne servira plus de base à des attaques terroristes.

L’accord doit être appliqué progressivement, selon un calendrier structuré. Une fois le désarmement achevé, Tsahal se retirera de la bande de Gaza et la responsabilité de la sécurité sera transférée à une force internationale de stabilisation, qui travaillera aux côtés d’une nouvelle police palestinienne. Donald Trump a également remercié le Qatar, la Turquie et l’Égypte pour leur rôle dans les négociations.

Le directeur général du Conseil de paix pour Gaza, Nickolaï Mladenov, a souligné que plusieurs mois de discussions difficiles avaient été nécessaires pour parvenir à ce résultat. Il a toutefois averti que l’essentiel dépendrait désormais de la mise en œuvre et de la vérification de l’accord. Le retrait israélien devra, selon lui, progresser parallèlement au désarmement, étape par étape, tandis que l’administration technocratique palestinienne devra bénéficier d’un soutien politique et opérationnel.

Des responsables israéliens proches des discussions ont indiqué que le démantèlement du Hamas et des autres organisations terroristes, ainsi que la destruction de leurs infrastructures, constituaient des conditions indispensables à l’application de l’accord. L’un d’eux a précisé qu’Israël ne se retirerait pas au-delà de la ligne jaune tant que le Hamas n’aurait pas effectivement déposé les armes.

Le plan prévoit également le transfert progressif des pouvoirs à une administration technocratique palestinienne, ainsi que la destruction des tunnels, des dépôts d’armes et des sites de production militaire. Toutes les armes, lourdes comme légères, doivent passer sous le contrôle exclusif de cette autorité, avec l’appui d’une force internationale dirigée par un général américain issu du commandement des opérations spéciales.

À l’issue du processus, le Hamas ne devrait conserver aucun rôle, ni officiel ni indirect, dans la gouvernance de la bande de Gaza. Un mécanisme strict de contrôle et de vérification doit accompagner chaque étape du dispositif.