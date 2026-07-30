Selon des responsables israéliens, le Hamas aurait accepté de déposer les armes

Des sources palestiniennes évoquent également des progrès sur les questions des armes du mouvement, de l’administration de l’enclave et d’un retrait progressif de Tsahal.

Selon plusieurs responsables israéliens impliqués dans les discussions, l’accord en préparation imposerait au Hamas de remettre l’ensemble de son arsenal, de démanteler ses infrastructures militaires et de renoncer définitivement au pouvoir avant tout retrait israélien.

« En pratique, il s’agit de la reddition du Hamas », a déclaré un responsable israélien, estimant que le texte prévoit « un désarmement complet et absolu », comprenant les armes lourdes et légères, les tunnels, les dépôts d’armes ainsi que les sites de production, sous un mécanisme de contrôle strict.

Le Conseil de la paix pour Gaza, qui participe aux discussions au Caire, a confirmé que la feuille de route actuellement négociée prévoit le démantèlement de toutes les armes, sans exception, ainsi que la destruction des tunnels et des infrastructures militaires. Selon cette proposition, le Hamas ne jouerait plus aucun rôle dans l’administration de Gaza, celle-ci étant confiée à un comité palestinien fonctionnant selon le principe d'« une seule autorité, une seule loi, une seule arme ».

Des sources proches du Hamas présentent toutefois une version plus nuancée de l'accord. Elles indiquent qu'une formule aurait été trouvée pour le transfert et le stockage des armes sous un mécanisme convenu avec les médiateurs égyptiens, tout en laissant entendre que certaines modalités restent à définir. Selon ces sources, des avancées auraient également été réalisées sur le statut des employés et le fonctionnement des institutions civiles.

Les responsables israéliens rejettent cette interprétation, estimant que le Hamas cherche à présenter l'accord différemment afin d'éviter l'image d'une capitulation. « L'accord est clair, précis et ne peut être interprété de deux façons. S'il est signé, cela signifie un désarmement à 100 % et une démilitarisation totale », a affirmé un responsable participant aux négociations.

Israël maintient également qu'aucun retrait de Tsahal de la bande de Gaza n'interviendra avant la vérification complète du désarmement du Hamas. Selon les responsables israéliens, un comité de contrôle indépendant serait chargé de superviser chaque étape du processus avant toute mise en œuvre d'un retrait israélien.

Malgré les avancées rapportées par les différentes parties, plusieurs désaccords subsistent, notamment sur le calendrier du retrait israélien, les garanties de sécurité et les modalités précises de la démilitarisation. Les médiateurs américains, égyptiens et internationaux poursuivent leurs efforts pour parvenir à un accord sur la deuxième phase du cessez-le-feu.