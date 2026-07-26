Le gouvernement israélien approuve l'entrée d'un Conseil de paix à Gaza et le déploiement d'une force internationale

Le cabinet politico-sécuritaire israélien a approuvé ce dimanche la création d'un « Conseil de paix » chargé de participer à la gestion de la bande de Gaza dans le cadre d'un projet international d'après-guerre. La décision prévoit également les premières étapes du déploiement d'une force multinationale de stabilisation dans le territoire palestinien.

Cette mesure, présentée comme une composante d'un plan international promu par les Etats-Unis pour l'avenir de Gaza, a toutefois suscité des divisions au sein du gouvernement israélien. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s'est opposé à la décision et a été le seul membre du cabinet à voter contre.

Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a défendu l'initiative, estimant qu'Israël ne devait pas prendre le risque de bloquer un projet soutenu par la communauté internationale.

« C'est un plan international. Nous n'y parviendrons peut-être pas, mais nous ne devons pas être ceux qui le font échouer », a déclaré Sa'ar au cours des discussions.

Le ministre Ze'ev Elkin a, pour sa part, souligné que cette décision s'inscrivait dans la continuité d'une précédente résolution prévoyant l'arrivée de forces internationales dans la bande de Gaza après la libération des derniers otages.

Itamar Ben-Gvir a justifié son opposition par l'absence, selon lui, de garanties concernant le désarmement du Hamas. « Le Hamas n'a pas respecté ses engagements de démilitarisation et de désarmement de la bande de Gaza. Par conséquent, nous ne nous engageons pas non plus », a affirmé le ministre.

Le dirigeant d'extrême droite a également rappelé son opposition initiale au « plan en 20 points » pour Gaza, estimant que la stratégie à adopter devait être différente. « La solution à Gaza consiste à encourager l'immigration », a-t-il déclaré.

La ministre Orit Struck a également exprimé des réserves, tout en reconnaissant que le soutien international constituait « le seul point positif » du projet. Elle a néanmoins estimé que les engagements pris par la partie palestinienne n'avaient pas été respectés et averti que l'établissement d'un « nouveau Gaza » dans ces conditions serait « une honte pour le monde entier ».

Au-delà du Conseil de paix, le cabinet israélien a approuvé pour la première fois le principe du déploiement d'une Force internationale de stabilisation (FIS) dans la bande de Gaza.

La première étape du dispositif prévoit l'installation prochaine d'un centre de contrôle dans la région de Rafah. Cette structure doit servir de point de départ au déploiement progressif des forces étrangères chargées d'accompagner la transition sécuritaire et administrative du territoire.

Selon le plan présenté, cette force internationale agirait en coordination avec un gouvernement technocratique palestinien et le Conseil de paix, avec pour objectif de superviser la reconstruction de Gaza après la guerre.

Le projet prévoit notamment un programme pilote dans la région de Rafah, comprenant la réhabilitation de zones détruites et la construction de logements temporaires destinés aux habitants de Gaza ne disposant pas de liens avec le Hamas ou d'autres organisations terroristes. Ces installations seraient placées sous supervision israélienne.

L'approbation du cabinet marque une première implication officielle d'Israël dans un mécanisme international destiné à organiser l'avenir de Gaza après le conflit. Les modalités exactes du fonctionnement du Conseil de paix, de la composition de la force multinationale et du rôle des différentes parties restent toutefois à préciser.