L'Égypte accélère les préparatifs pour le déploiement d'une force internationale à Gaza

L'Égypte travaille avec les États-Unis et plusieurs partenaires régionaux afin d'accélérer le déploiement d'une Force internationale de stabilisation (ISF) dans la bande de Gaza, rapporte le quotidien libanais Al-Akhbar. L'objectif serait d'éviter un effondrement du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et de préparer la mise en place d'une gouvernance de l'après-guerre.

Selon des sources citées par le journal, Le Caire estime que cette force permettrait d'instaurer une nouvelle réalité sécuritaire dans le territoire tout en soutenant le Comité national pour l'administration de Gaza, dirigé par le technocrate palestinien Ali Shaath.

Les discussions portent également sur la création d'une zone pilote à Rafah. Ce projet s'inscrirait dans les annonces faites plus tôt ce mois-ci par les responsables du Conseil de la paix, qui avaient évoqué la mise à disposition de logements temporaires, d'une aide humanitaire et d'un environnement plus sûr pour des dizaines de milliers de civils.

Le plan demeure toutefois à l'état de projet. Il nécessite l'approbation du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui devrait difficilement accepter un retrait, même limité, des forces israéliennes à l'approche des élections législatives.

Toujours selon Al-Akhbar, l'Égypte a commencé à construire de nouvelles tours de surveillance et installations militaires près de sa frontière avec Gaza afin de préparer un éventuel déploiement de l'ISF. Le Caire cherche également à augmenter discrètement le volume et la qualité de l'aide humanitaire entrant dans Gaza, tout en limitant la publicité autour de ces efforts afin d'éviter d'éventuelles objections israéliennes.

Le déploiement de cette force reste toutefois conditionné au désarmement du Hamas, prévu par l'accord de cessez-le-feu conclu avec Israël en octobre dernier. À ce stade, le mouvement terroriste islamiste n'a donné aucun signe de vouloir remettre ses armes, compliquant la constitution d'une telle force internationale.