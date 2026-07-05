« Il n'y aura pas de reconstruction de Gaza sans désarmement du Hamas », réaffirme Netanyahou

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé ce dimanche que toute reconstruction de la bande de Gaza resterait conditionnée au désarmement du Hamas, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Il a également annoncé le maintien d'une « zone de sécurité » à l'intérieur de l'enclave palestinienne.

« Il n'y aura pas de reconstruction à Gaza sans démantèlement et démilitarisation », a déclaré le chef du gouvernement. « Les habitants de Gaza doivent avoir la liberté de choisir : ceux qui souhaitent partir pourront le faire, tandis que ceux qui resteront ne devront plus représenter une menace pour Israël. »

Ces déclarations interviennent après des informations de presse selon lesquelles l'administration américaine aurait renoncé à faire du désarmement du Hamas un préalable à la reconstruction de Gaza. Benjamin Netanyahou n'a pas directement contesté ces informations, mais a assuré qu'Israël ne modifierait pas sa position sur cette question.

Le Premier ministre a également confirmé que l'Etat hébreu entendait conserver une zone tampon à l'intérieur de la bande de Gaza afin d'empêcher toute résurgence des menaces à proximité de sa frontière. Ces derniers mois, l'armée israélienne a étendu son contrôle territorial dans l'enclave dans le cadre de ses opérations militaires.

Selon le plan américain présenté en début d'année, la reconstruction de Gaza serait confiée à une administration palestinienne technocratique, sous supervision internationale. La question du désarmement du Hamas demeure toutefois l'un des principaux points de blocage entre les différentes parties.

Au cours de la même réunion, Netanyahou a rejeté les informations selon lesquelles le président américain Donald Trump lui aurait demandé de suspendre les opérations israéliennes contre les infrastructures du Hezbollah au Liban.

« C'est une fausse information. Il ne m'a jamais demandé cela et je ne lui ai rien demandé non plus », a-t-il déclaré, affirmant qu'Israël continuerait d'agir « selon son propre jugement ».