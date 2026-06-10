Le Conseil de paix perd patience et lance un ultimatum au Hamas sur son désarmement

Le Hamas continue de retarder sa réponse aux discussions en cours au Caire sur un éventuel cessez-le-feu dans la bande de Gaza et sur la question de son désarmement, suscitant l’impatience croissante du Conseil de paix. Une source de cette instance a déclaré à i24NEWS que l’absence de réponse officielle de l’organisation terroriste est désormais considérée comme une violation du plan de paix porté par le président américain Donald Trump.

"Il s’agit d’une violation grave de l’accord et, aux yeux du Conseil de paix, cela équivaut à une réponse négative du Hamas", a déclaré cette source. En conséquence, l’organisme prévient qu’il n’autorisera aucun investissement dans des infrastructures ni dans des projets de logement à long terme dans les zones contrôlées par le Hamas tant que l’organisation n’aura pas été désarmée et démantelée militairement.

Le Conseil de paix indique toutefois qu’il poursuivra certains projets dans les secteurs ne relevant pas du contrôle du Hamas. Parmi les initiatives envisagées figurent la mise en place de solutions de logement temporaires, le développement de programmes dans les domaines de l’éducation et de la santé, ainsi que le déploiement progressif du gouvernement technocratique palestinien (NCAG) et d’une force multinationale de stabilisation (ISF).

Ces déclarations interviennent alors que des discussions se poursuivent entre des responsables du Hamas et les pays médiateurs afin de parvenir à un document définissant les modalités du désarmement du mouvement terroriste islamiste. Selon une source proche des négociations, les différentes organisations terroristes opérant dans la bande de Gaza auraient coordonné une position commune avant les pourparlers de cette semaine.

Malgré certains échos positifs relayés par plusieurs médias arabes, les négociations demeurent complexes. Une autre source impliquée dans les discussions a toutefois assuré qu’il existait une volonté réelle d’avancer vers un compromis. Pour l’heure, le Conseil de paix affirme n’avoir reçu aucun document officiel attestant d’un accord entre le Hamas et les médiateurs sur un plan de désarmement suffisamment concret pour être examiné par ses membres.